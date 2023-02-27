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Как сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники, силы противовоздушной обороны России были выведены из состава Сухопутных войск. Теперь управление всеми системами ПВО будет осуществляться командованием Воздушно-космических сил Российской Федерации.

По словам источника, ранее силы противовоздушной обороны находились, как в составе Сухопутных войск, так и в составе Воздушно-космических сил Российской Федерации. В перечень обязанностей систем ПВО в составе Сухопутных войск входило обеспечение прикрытия группировки сил на передовой в зоне боевых действий, в то время как системы ПВО под управлением ВКС занимались прикрытием важных тыловых объектов.

Напомним, что бывший генерал вооруженных сил Великобритании сэр Ричард Бэрронс заявил, что Россия планирует увеличить роль ВКС в специальной военной операции на территории Украины. По его словам, вооруженные силы России попытаются полностью «подавить» все системы ПВО на территории Украины.

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