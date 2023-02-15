Как сообщает «Московский комсомолец», пока командование ВСУ продолжает отправлять для защиты Бахмута все новые резервы из числа мобилизованных украинцев, ударные группы ЧВК «Вагнер» применяют тактику «умного штурма» для продвижения вперед. При этом, по словам военного аналитика Владислава Шурыгина, вооруженные силы России продолжают накапливать необходимое количество резервов, чтобы успешно отразить будущее контрнаступление ВСУ весной.

По словам руководителя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, боевые действия в окрестностях Артемовска активизировались с еще большей силой. Ежедневно на данное направление командование украинской армии отправляет до 500 военнослужащих. При этом явных предпосылок для окружения крупных сил ВСУ пока нет, резюмировал Пригожин.

Военный эксперт Шурыгин отмечает, что решение не начинать широкомасштабное наступление в зимний период было правильным. По его словам, в первую очередь необходимо сформировать достаточное количество резервов, чтобы не повторилась ситуация прошлого лета. Военный аналитик напомнил, что летом 2022 года российская армия шла из последних сил вперед, после чего вынуждена была отступить из Харьковской области.