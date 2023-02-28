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Уничтожение украинской системы противовоздушной обороны является одной из главных задач ВС России, ведь без этого сложно будет получить преимущество, в особенности превосходство в воздушном пространстве. Об этом военный эксперт Владислав Шурыгин рассказал журналистам издания «Известия».

Он отметил, что российским военнослужащим регулярно необходимо обнаруживать и уничтожать украинскую ПВО. Благодаря таким действиям, потери авиации ВКС России значительно снизились. Однако российские истребители еще не могут работать над всей территорией Украины, так как у противника средства противовоздушной обороны есть глубоко в тылу. Именно поэтому, по словам эксперта, уничтожение ПВО нужно проводить постоянно.

Шурыгин подчеркнул, что для этого у российской армии есть дроны-камикадзе, превосходно справляющиеся с поставленными задачами. А выявление средств украинской ПВО российские бойцы осуществляют при помощи радиолокационной разведки и авиаразведки.

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