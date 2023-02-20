Как сообщает Телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны», подразделения вооруженных сил Российской Федерации совместно с штурмовыми отрядами ЧВК «Вагнер» закрепились в северной части населенного пункта Берховка.

Таким образом, отход подразделений украинской армии из населенных пунктов Берховка и Дубово-Васильевка в Артемовск теперь невозможен. При этом штурмовые группы «музыкантов» продолжают продвигаться по направлению к селу Ягодное для нанесения флангового удара украинским силам. После освобождения населенного пункта Парасковиевка, подразделения российских сил завладели господствующими высотами, что позволяет простреливать позиции ВСУ.

Во время одного из своих последних видеообращений президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вооруженные силы Украины не будут оборонять Артемовск любой ценой. Такая смена риторики может свидетельствовать о скором отводе подразделений украинской армии из города.