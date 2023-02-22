На Донецком фронте продолжаются ожесточенные сражения между российской армией и бойцами вооруженных сил Украины, направленные на освобождение всей территории республики Донбасса. Об очередном успехе российских бойцов сообщили военкоры в Телеграм-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Как следует из сообщения, на Донецком направлении штурмовая группа ЧВК «Вагнер» прорвала оборонительные рубежи украинских сил и ворвалась на позиции бойцов 36-й бригады морской пехоты ВСУ. При этом украинские военнослужащие надели на себя форму с шевронами Новороссии, чтобы остаться в живых.

Часть морпехов ВСУ добровольно сдалась в плен российским бойцам, остальные были ликвидированы во время штурма укрепрайона. На допросе стало известно, что украинские морпехи были мобилизованы в основном из Харьковской области. По их словам, они вынуждены были отправиться на фронт, чтобы не получить уголовный срок и не оказаться в тюрьме.