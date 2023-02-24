ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Олаф Шольц, занимающий пост канцлера ФРГ, заявил, что время для мирных переговоров между Россией и Украиной еще не наступило. Об этом он рассказал в интервью тв-каналу ZDF.

Со слов Шольца, он ведет диалог с российским лидером Владимиром Путиным для того, что переубедить его и доказать, что тот видит всю картину происходящего не так, как нужно.

Он добавил, что власти Москвы сейчас согласны только на одну форму переговоров, согласно которой Украина должна безоговорочно капитулировать.

По мнению немецкого канцлера, мирные переговоры могут быть возобновлены, когда получится прийти к приемлемым результатам для Киева.

На данный момент на территории Украины продолжается специальная военная операция, которую российская армия начала год назад, в феврале 2022 года.

Вам может понравиться

Спецназ «Ахмат» и десантники ВС РФ взяли штурмом позицию украинцев под Кременной

В Сети опубликованы кадры, на которых показано, как российские бойцы штурмуют позиции ВСУ под Кременной. Военные корреспонденты портала «Русская весна» сообщают, что сейчас слаженную работу ведут бойцы спецназа «Ахмат», ВДВ

Последний катер проекта 58155 «Гюрза-М» должен войти в состав ВМС Украины

В акватории Днепра начались испытания бронекатера проекта 58155 «Гюрза-М», который должен войти в состав военно-морских сил Украины в качестве флагмана так называемого «москитного флота». Артиллерийский речной бронекатер проекта «Гюрза-М» проходит

Бывший советник Пентагона Макгрегор: в ближайшее время Польша может вступить в прямое противостояние с Россией на территории Украины

Такие страны, как Польша, Эстония, Финляндия, Литва и Латвия могут стать непосредственными участниками боевых действий на территории Украины на фоне растущих поставок западной военной техники стандарта НАТО. Об этом во