Олаф Шольц, занимающий пост канцлера ФРГ, заявил, что время для мирных переговоров между Россией и Украиной еще не наступило. Об этом он рассказал в интервью тв-каналу ZDF.

Со слов Шольца, он ведет диалог с российским лидером Владимиром Путиным для того, что переубедить его и доказать, что тот видит всю картину происходящего не так, как нужно.

Он добавил, что власти Москвы сейчас согласны только на одну форму переговоров, согласно которой Украина должна безоговорочно капитулировать.

По мнению немецкого канцлера, мирные переговоры могут быть возобновлены, когда получится прийти к приемлемым результатам для Киева.

На данный момент на территории Украины продолжается специальная военная операция, которую российская армия начала год назад, в феврале 2022 года.