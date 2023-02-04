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С 15 по 21 февраля в Архангельске и Северодвинске будут проводиться фотосъемки в рамках проектов «Жены героев» и «Матери героев». Участницами фотосессии станут матери и жены военнослужащих из Архангельской области. Об этом сообщает интернет-издание 29.ru.

Данный проект был организован Комитетом семей воинов Отечества, предоставляющим правовую и психологическую помощь семьям участников специальной военной операции. Снимки северянок будут сделаны в кителях их мужей или сыновей. Также особой деталью портретных фото являются мысли фотогероинь.

По словам организатора проекта в Поморье Виктории Нечаевой, главная идея фотопроекта – демонстрация силы и смелости русской женщины, которая осталась без крепкого мужского плеча, не утратив при этом стойкость, мужество, терпение.

В проекте принимают участие жены, матери и сестры участников военных действий, причем как живых военнослужащих, так и тех, кто погиб, защищая свою Родину.

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