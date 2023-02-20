Член Совета Федерации Сергей Цеков, комментируя визит американского президента в украинскую столицу, заявил, что это никак не повлияет на ход специальной военной операции. Соответствующую информацию передает РИА Новости.

Парламентарий подчеркнул маловажность данного события для продолжения ведения ВС России спецоперации на Украине. По его словам, в такой способ Запад осуществляет свою поддержку киевского режима для дальнейшего продления боевых действий с российской армией. «Визит Байдена не будет иметь никаких политических последствий», – отметил Цеков.

Член Совета Федерации уверен, что Байден совершил поездку в Киев также в целях «самопиара». Но по его словам, «Украине это не поможет».

Напомним, что американский президент осуществил визит в украинскую столицу утром 20 февраля. О том, что Байден запланировал поездку на Украину, не афишировалось. СМИ сообщали только о его двухдневном визите в Польшу в период с 20 по 22 февраля.