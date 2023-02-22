Встреча представителей украинского дипломатического корпуса с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии КНР Ван И представляет собой «что-то новое» в вопросе мирного разрешения украинского кризиса. Об это «Известиям» заявил глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета России Андрей Климов.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Ван И предоставил украинской стороне, разработанный китайской стороной, план мирного урегулирования боевых действий. Кулеба отметил, что украинская сторона будет изучать предложенный план и сделает собственные выводы.

По словам Климова, важным является тот факт, что Китай выступает с инициативой по мирному урегулированию украинского кризиса в качестве суверенного государства, а не лидера антироссийской коалиции. По его мнению, такой подход является «чем-то совершенно новым» в вопросе урегулирования украинского конфликта.

Однако Климов отметил, что более важным является встреча китайских властей с госсекретарем США Энтони Блинкеном, а также недавнее обсуждение украинского конфликта в Москве, которое прошло между Ван И и секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым.