ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Встреча представителей украинского дипломатического корпуса с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии КНР Ван И представляет собой «что-то новое» в вопросе мирного разрешения украинского кризиса. Об это «Известиям» заявил глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета России Андрей Климов.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Ван И предоставил украинской стороне, разработанный китайской стороной, план мирного урегулирования боевых действий. Кулеба отметил, что украинская сторона будет изучать предложенный план и сделает собственные выводы.

По словам Климова, важным является тот факт, что Китай выступает с инициативой по мирному урегулированию украинского кризиса в качестве суверенного государства, а не лидера антироссийской коалиции. По его мнению, такой подход является «чем-то совершенно новым» в вопросе урегулирования украинского конфликта.

Однако Климов отметил, что более важным является встреча китайских властей с госсекретарем США Энтони Блинкеном, а также недавнее обсуждение украинского конфликта в Москве, которое прошло между Ван И и секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым.

Вам может понравиться

Журова предположила, что Байден прибыл в Киев в целях обсуждения мирных переговоров

Депутат Государственной Думы Светлана Журова высказала свое мнение относительно целей визита Байдена на Украину. По словам парламентария, Джо Байден встретился с Владимиром Зеленским для обсуждения переговорного процесса с Россией. Журова

Военный аналитик Кнутов: ВКС России начнут наносить ракетные удары по мостам на Украине

Военный эксперт и полковник сил ПВО Юрий Кнутов в беседе с журналистом издания «Московский Комсомолец» сообщил о том, что в ближайшее время российские вооруженные силы начнут наносить ракетные удары по

В Молдавии не видят риска военных сценариев на границе страны

Правительство Молдавии заявило, что на границе страны отсутствуют какие-либо риски военных сценариев. Однако вполне могут быть совершены гибридные диверсии или госпереворот. Нику Попеску, возглавляющий молдавский МИД, в ходе интервью изданию