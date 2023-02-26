Как отмечает в своем материале издание Science Daily, современные высокотехнологичные устройства, отправляемые учеными на поверхности других планет для сбора и анализа свидетельств наличия жизни, могут быть недостаточно подготовленными для выполнения своих функций. Об этом заявила группа ученых из Корнеллского университета.

По мнению ученых, останки древнего органического материала в марсианских породах будет очень трудно или вообще невозможно обнаружить при использовании современных приборов и методов. Такое заявление ученых последовало после того, как группа биологов провела исследование дельты Красного камня в пустыне Атакама в Чили с помощью марсохода. Оказалось, что в большинстве взятых проб робот не смог обнаружить следов жизни.

После исследования, признанных безжизненными марсоходом проб, ученые смогли обнаружить в них следы так называемого «темного микробиома» или смеси современных и древних микроорганизмов. Однако биологи отметили, что обнаружить их при помощи используемого на марсоходе оборудования крайне проблематично. Поэтому в настоящий момент ученые НАСА пытаются найти способ безопасной доставки марсианского грунта на Землю для исследования его в лабораторных условиях.