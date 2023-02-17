Зоологи из Будапештского университета выяснили, что щенки могут спонтанно повторять действия человека. Известно, что большинство живых существ (включая людей) способны обучаться в процессе подражания своим старшим сородичам. Копирование поведения и действий необходимо не только для получения новых навыков. Это такой способ демонстрации принадлежности к той или иной социальной группе. Отмечается, что такие домашние любимцы как кошки и собаки имеют разный уровень одомашнивания. А вот дикие животные, например волки, в процессе одомашнивания имеют совершенно иные склонности к обучению.

Специалисты провели эксперимент с 42 щенками, 39 котятами и 8 волчатами, которые проживали в людьми. В комнату к животному помещался новый предмет, с которым животное должно было проявить взаимодействие (прикоснуться к нему носом или лапой). После того, как животное прикоснулось к предмету своим способом, экспериментатор проделывал иное действие.

Выяснилось, что щенки более внимательно относятся к действиям людей, они воспроизводили действия человека в 70% случаев. А вот котята в два раза меньше. Что касается волчат, то они тоже повторяли действия за человеком на том же уровне, что и щенки, однако для этого им требовалось в 4-5 раз больше времени.