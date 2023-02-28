В районе города Белгород российские средства ПВО сбили три дрона, которые были оснащены взрывчатым веществом и поражающими элементами, представляющие собой маленькие металлические шары. После осмотра беспилотников, специалисты сделали предварительный вывод, что взрывчатка, скорее всего, была произведена в Британии.

На блоках была нанесена маркировка PE8 L23A1. Ранее появилась информация, что Британией были поставлены взрывные устройства в специальных контейнерах. В данный блок помещено взрывчатое вещество, вес которого составляет 1.5-1.6 кг в тротиловом эквиваленте. Поэтому даже один такой контейнер может привести к взрыву, способному нанести значительные разрушения объектам инфраструктуры.

Есть предположение, что целью дронов с взрывчатым веществом в Белгороде являлись топливные цистерны. Осколки от БПЛА, сбитых российскими средствами противовоздушной обороны, направлены на экспертизу. На местах падения дронов побывал мэр города Валентин Демидов. Осколок от беспилотника попал в окно квартиры одного из жилых домов. Жители были эвакуированы.