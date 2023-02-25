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Андрей Медведев, который ранее был служащим ЧВК «Вагнер», сбежал из России на территорию Норвегию. Там он стал участником драки и избил сотрудников полиции.

По данным тв-канала TV2, драка, в которой участвовал «вагнеровец», произошла ночью 22 февраля около одного из баров в самом центре Осло. В процессе задержания нарушитель ударил ногой одного из полицейских.

Адвокат задержанного сообщил, что произошло недоразумение. Он отметил, что его клиент не понимает норвежский язык и при инциденте находился в состоянии алкогольного опьянения. Он не понял, зачем приехали сотрудники правоохранительных органов. Свою вину наемник не признал.

Медведева задержали и допросили, после этого отпустили на свободу. Ему выдвинули обвинения в совершении насилия в отношении сотрудника полиции.

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