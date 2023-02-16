Шведский производитель вооружений Saab объявил, что его производство наземных вооружений, в том числе переносной противотанковый ракетный комплекс NLAW, который массово поставлялся странами НАТО Украине, резко возрастет и достигнет годового объема выпуска в 400 000 единиц. Об этом сообщает американское военное издание Breaking Defense. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Генеральный директор Saab Микаэль Йоханссон связал резкое наращивание портфеля заказов и выпуска вооружений своей компании с продолжающимся конфликтом на Украине. «Мы рассчитываем удвоить мощности на наших шведских производственных площадках из года в год… То есть, к 2025 году мы снова намерены удвоить мощности, что позволит производить 400 000 единиц в год. Это огромный скачок», – сказал он во время брифинга для СМИ.

В число этих упомянутых 400 000 единиц военной продукции входят переносные системы Carl Gustaf, AT4 и NLAW, которые представляют собой мобильное армейское оружие, используемое против наземной техники, а также боеприпасы к нему.

Используемый украинскими военными против российских войск, противотанковый боеприпас NLAW, запускаемый с плеча, продолжает пользоваться высоким спросом, поскольку европейские страны стремятся восполнить свои запасы после того, как пожертвовали Киеву тысячи единиц этих систем. Разработанный для поражения бронетехники, реактивный боеприпас может использоваться на сравнительно малой дальности (до 800 м), но обладает элементами «запоминаемого» наведения на цель в прямой видимости.

Совместна шведско-британская программа предусматривает поставку от Saab специализированных комплектов для выпуска NLAW с окончательной сборкой оружия на производственном предприятии концерна Thales в Белфасте (Северная Ирландия). «Относительно заказов, которые мы получили в прошлом году из Великобритании и Швеции, сейчас мы инвестировали в наращивание мощностей в такой степени, что этого будет достаточно в течение довольно долгого времени», – добавил Йоханссон.

В декабре 2022 года Министерство обороны Великобритании заключило с Saab новый контракт NLAW на сумму 280 миллионов долларов на пополнение запасов британской армии, производство которого должно состояться в период с 2024 по 2026 год. Помимо этого, поставка 500 единиц Лондону в рамках отдельного приобретения должна произойти в этом году. «NLAW составили основную часть из 10 000 противотанковых средств, которые Великобритания поставила украинским вооруженным силам», – указывали в Thales.

Saab и Управление оборонных материалов Швеции также подписали сделку по NLAW на 86 миллионов долларов в декабре 2022 года, поставки по которой должны завершиться в 2026 году. Глава Saab сообщил, что общий объем заказов компании на 2022 год составил около 6 миллиардов долларов США, что на 45% больше, чем в 2021 году. Причем почти половина годового общего объема заказов за 2022 год была зарегистрирована в четвертом квартале.

Помимо заключения контрактов по NLAW и другим противотанковым системам, Saab также продолжит извлекать прибыли от новой сделки по модернизации истребителей Gripen C/D, заключенной Швецией в 4 квартале 2022 года. В том же квартале Стокгольм обязался профинансировать соглашение о продлении срока службы также выпускаемых Saab противоминных кораблей, Польша утвердила свой заказ на два корабля радиотехнической разведки, а Финляндия заказала ракеты для наземного легкого ЗРК RBS-70.

В ближайшее время также начнется новая кампания летных испытаний шведского авиационного комплекса радиообнаружения и наведения (AEW&C) для двух разведывательных самолетов ВВС ОАЭ, в соответствии с заказом от этой страны. По словам Йоханссона, поставки оснащенных этим оборудованием самолетов ожидаются в 2024 году.

Говоря о военно-морских делах, глава Saab добавил, что «в отношении подводных лодок есть несколько новых моментов, связанных с их производством», что в основном включает участие в тендере на замену голландских субмарин класса Walrus («Морж»), по которым Saab Kockums, наряду с Naval Group и ThyssenKrupp Marine Systems, должны представить свои предложения «летом 2023 года», по итогам публикации запроса котировок от Министерства обороны Нидерландов.