Украинские ВС попытались подобраться к Сватово по лесному массиву, однако нарвались на плотный огонь из танковых орудий 20-й армии ЗВО, сообщил портал “Русская весна”. Военные корреспонденты также опубликовали видео, на котором российские ВС уничтожают позиции противника.

Перемещение подразделений ВСУ по направлению к Сватово обнаружили беспилотные аппараты, которые постоянно кружат в небе, наблюдая за действиями противника. Операторы отправили координаты танкистам, которые ведут прицельный огонь.

На кадрах хорошо видно, что противнику не удается скрыться от снарядов, выпускаемых танковыми орудиями. Боевики бегут с поля боя, так как не могут ничего противопоставить российским боевым машинам.