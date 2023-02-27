На территории Восточной Европы нарастает напряженность. Об этом сообщает канал Телеграм «Русская Весна».

Опубликованы кадры, на которых видно, как вооруженные силы Румынии устанавливают системы противовоздушной обороны на границе с Молдавией. По городским улицам перемещается колонна с военной техникой и румынскими кадрами.

В комментарии к посту указывается, что обстановка на границе Молдовы и Румынии обостряется. Румынские власти спешно стягивают военную технику к приграничной территории.

Ранее Майя Санду, президент Молдавии, обратилась к главе США, Джо Байдену, с просьбой о финансовой поддержке. Она провела встречу с американским президентом в Варшаве, в ходе которой рассказала о сложностях в своей стране.