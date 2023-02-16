Пресс-служба Народной Милиции ДНР сообщила о том, что разведывательная группа российского спецназа смогла ликвидировать украинскую ДРГ в зоне СВО. Момент уничтожения бойцов ВСУ был записан на видео и опубликован в Телеграм-канале Народной Милиции ДНР.

Сообщается, что разведчики 58-го отдельного батальона специального назначения при помощи точного выстрела одной управляемой ракетой из противотанкового ракетного комплекса смогла ликвидировать всю группу украинских военнослужащих. Солдаты ВСУ двигались плотной группой, вследствие чего после взрыва одной ракеты все бойцы были ликвидированы.

Напомним, что на территории Донецкой Народной Республики продолжаются ожесточенные боевые действия. Штурмовые группы российских вооруженных сил продолжают теснить врага в окрестностях Артемовска (украинское название Бахмут), Марьинки и Угледара. Российская артиллерия на данных участках работает по выявленным позициям противника.