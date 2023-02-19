Военкор Алексей Полторанин рассказал о положении дел на фронте в окрестностях населенного пункта Кременная. Сообщается, что на данном участке боевые действия ведет 4-я бригада 2-го армейского корпуса вооруженных сил Российской Федерации.

По словам российского военкора, в настоящее время боевые действия идут в районе реки Северский Донец. Российский военнослужащий с позывным «Слон» сообщил, что в этой местности военнослужащие украинской армии смогли построить очень мощные укрепрайоны.

Военкор рассказал о том, что на данном участке фронта подразделения вооруженных сил Украины постоянно пытаются контратаковать малыми диверсионными группами, чтобы нащупать слабое место в обороне российских сил. Тем не менее, каждая такая попытка совершить разведку боем заканчивается для украинских солдат трагично.

Напомним, что врио главы ЛНР Леонид Пасечник заявил о сложной обстановке в окрестностях Сватово и Кременной. По его словам, эти населенные пункты расположены в непосредственной близости от передовой, из-за чего города находятся в зоне досягаемости артиллерии противника.