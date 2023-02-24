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Саперам российской армии вручили медали за выполнение поставленных задач в ходе СВО на Донбассе. Видеокадрами с награждением поделился корреспондент «Известий».

Военный с позывным Буйный рассказал, что он с сослуживцами на протяжении трех месяцев проводил работы по разминированию территории на таких заводах, как Азовсталь и Азовмаш. Он отметил, что приходилось сложно, но его команда успешно справилась и будет справляться и дальше.

Со слов бойца, летом для работы применялись миноискатели, а в зимнее время в промышленной зоне, где находится и так много металлических элементов, саперы для работ по разминированию применяют щуп.

Он вспоминает, что приходилось проверять шаг за шагом каждые 30 сантиметров. А на проверку расстояния в сто метров уходило до 45 минут.

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