Саперам российской армии вручили медали за выполнение поставленных задач в ходе СВО на Донбассе. Видеокадрами с награждением поделился корреспондент «Известий».

Военный с позывным Буйный рассказал, что он с сослуживцами на протяжении трех месяцев проводил работы по разминированию территории на таких заводах, как Азовсталь и Азовмаш. Он отметил, что приходилось сложно, но его команда успешно справилась и будет справляться и дальше.

Со слов бойца, летом для работы применялись миноискатели, а в зимнее время в промышленной зоне, где находится и так много металлических элементов, саперы для работ по разминированию применяют щуп.

Он вспоминает, что приходилось проверять шаг за шагом каждые 30 сантиметров. А на проверку расстояния в сто метров уходило до 45 минут.