Подразделения вооруженных сил Российской Федерации смогли войти в населенный пункт Лиман Первый, который находится в шести километрах от Купянска. Стоит отметить, что этот населенный пункт во время осеннего отступления российские войска оставили. Но теперь им удалось установить над ним контроль и рядом других территорий, которые были утрачены ранее.

В населенном пункте Лиман Первый важным объектом являлся железнодорожный узел Молчаново, который теперь находится под контролем ВС России. Также российскими подразделениями была отбита зона контроля в населенном пункте Синьковка. А в районе Масютовка на данный момент ведется наступление. Таким образом, подразделения ВС России осуществляют окружение украинских боевиков, ведущих оборону города Купянска на севере.

Самые тяжелые сражения на Купянском направлении сейчас проходят в районе Гряниковки. Взятие ВС России данного населенного пункта даст возможность пересечь реку Оскол.