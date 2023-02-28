ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Вооруженные российские силы продолжают проведение спецоперации на территории Украины. Сейчас бойцы армии России продолжают атаковать позиции украинцев в направлении Угледара.

Военные РФ идут в наступление на Первомайское и Невельское, а также на населенный пункт Авдеевка со стороны Красногоровки и Опытного. Сообщается об успешных действиях российских ВС около Марьинки, которая находится под контролем Киева.

По данным военных корреспондентов, российские ВС пробили украинскую оборону на участке юго-восточнее населенного пункта Победа. Там солдаты ВСУ расположились с 2014 года и сформировали укрепрайон.

Что касается Артемовского направления, то там бойцы ЧВК «Вагнер» уверенно движутся в сторону Ивановского. «Вагнеровцы» имеют успех в восточных районах поселения.

Вам может понравиться

Кимаковский: жители Артемовска не имеют доступа к медицинскому обслуживанию

Население города Артемовск, проживающее в районах еще подконтрольных украинским вооруженным силам, почти полностью лишено доступа к медицинскому обслуживанию. Об этом в материале РИА Новости сообщил советник врио главы ДНР Игорь

Боец ЧВК «Вагнер» рассказал, как командование ВСУ держит своих солдат в клетках за провинности

В распоряжении корреспондента РИА Новости оказалось видео с телефона одного из украинских военнослужащих, который был ликвидирован бойцами ЧВК «Вагнер» в окрестностях населенного пункта Артемовск. На кадрах можно увидеть, как одного

Левая партия Германии призывает к роспуску НАТО

Сопредседатель Левой партии ФРГ Джанин Висслер заявила о необходимости в роспуске Североатлантического альянса. По ее словам, его следует заменить «системой коллективной безопасности». Такую информацию передает немецкая медиагруппа Funke. Несмотря на