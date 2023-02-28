Вооруженные российские силы продолжают проведение спецоперации на территории Украины. Сейчас бойцы армии России продолжают атаковать позиции украинцев в направлении Угледара.

Военные РФ идут в наступление на Первомайское и Невельское, а также на населенный пункт Авдеевка со стороны Красногоровки и Опытного. Сообщается об успешных действиях российских ВС около Марьинки, которая находится под контролем Киева.

По данным военных корреспондентов, российские ВС пробили украинскую оборону на участке юго-восточнее населенного пункта Победа. Там солдаты ВСУ расположились с 2014 года и сформировали укрепрайон.

Что касается Артемовского направления, то там бойцы ЧВК «Вагнер» уверенно движутся в сторону Ивановского. «Вагнеровцы» имеют успех в восточных районах поселения.