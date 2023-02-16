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Командование ВС России применяет в рамках спецоперации стратегию, созданную военачальником Александром Свечиным. Соответствующий материал опубликовало издание «Свободная пресса».

Автор статьи сообщает, что «доктрина Свечина» была отвергнута американским командованием во время военных действий в Корее и Вьетнаме, а после – в Ираке и Афганистане. Поэтому они везде потерпели поражение. Это ожидает и командование НАТО на Украине, так как их целью является качество боевых действий, а не достижение главных целей. Они всегда ставили и будут ставить технику выше военно-политической стратегии.

Экс-дипломат Британии Аластер Крук отметил, что западное руководство замалчивает тот факт, что все предпринимаемые ними меры не смогли ослабить Российскую Федерацию. И все потому, что американцы просто недооценили сплоченность россиян. И теперь Запад находится в ожидании действий, которые будут предприняты Москвой в ходе СВО, ведь поставки нового вооружения для ВСУ Россию не испугали.

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