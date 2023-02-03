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Российская артиллерия удачно отработала по позициям противника в Херсонской области. В результате слаженной работы артиллеристам ВС РФ удалось уничтожить самоходную гаубицу «Акация» а также практически весь ее экипаж. Соответствующую информацию передает РИА Новости.

Украинская техника была расположена неподалеку от населенного пункта Ингулец Бериславского района Херсонской области. В результате огневого поражения ликвидировано трое военнослужащих ВСУ, один получил ранения.

Самоходная установка «Акация» выпускалась на Уральском заводе транспортного машиностроения еще в Советском Союзе. С ее помощью можно уничтожать живую силу, артиллерию, минометные батареи, бронированную технику, ракетные установки и прочую военную технику.

Напомним, что российская артиллерия ранее смогла уничтожить позиции противника в городе Очаков Николаевской области. В результате огневого удара погибло 25 человек личного состава ВСУ.

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