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Военные российской армии ликвидировали большую часть украинской боевой техники, которая была прислана странами Запада, пишет РИА Новости, ссылаясь на СВР (Службу внешней разведки).

В СВР сообщили, что в период с декабря 2021 года западные страны отправили в Киев 665 артиллерийских система, 440 боевых танков, 1510 бронированных машин пехоты и 1170 систем противовоздушной обороны.

Кроме этого, Украина получила от свои союзников 1,206 тыс. боевых снарядов, 609 тысяч противотанковых ракет и 9,8 тыс. ракет для РСЗО.

Весной прошедшего года власти Москвы направили странам НАТО ноту из-за отправки оружия в Киев. Сергей Лавров, глава российского МИД, заявил, что любые грузы с военной техникой, поставляемые на Украину, будут законной целью для российских ВС.

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