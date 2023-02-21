Как сообщает РИА Новости со ссылкой на свои источники, артиллерия вооруженных сил Российской Федерации ликвидировала солдат украинской территориальной обороны, которые совершали постоянные обстрелы населенного пункта Новая Каховка.

В окрестностях села Николаевка был нанесен артиллерийский удар вооруженными силами России по расположению бойцов одного из подразделений 126-й бригады территориальной обороны украинской армии.

Источник агентства сообщает, что в результате огневого поражения места дислокации украинского подразделения было ликвидировано 10 бойцов территориальной обороны, еще 12 солдат 126-й бригады получили ранения разной степени тяжести.

Сообщается, что бойцы данной бригады теробороны постоянно наносили минометные и артиллерийские удары по жилым домам и гражданской инфраструктуре населенного пункта Новая Каховка. Также в Белозерском районе Херсонской области была уничтожена самоходная гаубица «Гвоздика».