Корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев посетил передовые позиции российских танкистов на Херсонском направлении и рассказал о боевой работе новых российских танков Т-90М «Прорыв».

Российские танкисты каждый день выполняют боевые задания по уничтожению огневых точек и укрепленных районов противника. По словам российских танкистов, одним из главных достоинств боевой машины Т-90М является система автоматического заряжания. Как уверяет боец ВС РФ, пока танк Abrams будет осуществлять заряд своего орудия, по нему уже прилетит три снаряда из российского танка Т-90М.

По словам танкиста, данная модель российского танка уже прошла испытание в реальных боевых действиях, выдержав подрыв противотанковой мины и выстрел из гранатомета. Также хорошо зарекомендовала себя система определения лазерного наведения российской боевой машины. В бою танк определяет направление, с которого был произведен замер дальности лазерным лучом, и нажатием одной кнопки башня поворачивается в этом направлении. После этого можно открывать огонь на поражение.