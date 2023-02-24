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Отряды штурмовиков российской армии успешно наступают на Артемовск. На данный момент они вошли в населенный пункт Ягодное, сообщает ТГ-канал «Военкоры Русской Весны».

По информации источника, штурму поселка предшествовали кровопролитные бои, которые шли в жилой застройке. Командование ВСУ начало перебрасывать резервы к населенному пункту.

Отмечается, что российские формирования идут в наступление по всей линии фронта. Ранее сообщалось, что бойцы РФ взяли под свой контроль поселение Берховка, которое находится под Артемовском.

Владимир Рогов, представитель Запорожской области, рассказал, что освобождение Берховки дает возможность российским военным перерезать пути снабжения Артемовского гарнизона ВСУ.

 

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