В социальных сетях был опубликован очередной розыгрыш европейского политика от известных российских пранкеров Вована (Владимир Кузнецов) и Лексуса (Алексей Столяров). В этот раз пранкеры выложили запись своего разговора с бывшим канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Сообщается, что российские пранкеры связались с Ангелой Меркель и представились бывшим президентом Украины Петром Порошенко. В ходе беседы бывший немецкий канцлер в очередной раз подтвердила свои слова о настоящем назначении Минских соглашений, которые дали вооруженным силам время подготовится к будущим боевым действиям в период с 2014 по 2021 года.

Также Меркель добавила, что в настоящее время не имеет никакого смысла «копаться в событиях 2014 года». Как заявила бывший канцлер ФРГ, вопрос о возможных вариантах, которые позволили бы предотвратить текущий украинский конфликт, попросту уже не имеет актуальности.

Напомним, что бывший президент Украины Петр Порошенко подтвердил словам Меркель, что Минские соглашения позволили ему провести реформу вооруженных сил Украины и начать формировать международную коалицию против России.