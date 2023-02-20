В Сети появилась видеозапись, снятая российским Министерством обороны. На кадрах показан боевой вылет истребителей Су-35С в зоне СВО на Украине, сообщают «Известия».

По информации ведомства, экипажи российских военных самолетов выполнили боевую задачу. Они провели патрулирование в обозначенном районе и прикрыли работу вертолетов и бомбардировщиков при нанесении ударов с воздуха по намеченным объектам противника.

В министерстве отметили, что истребители во время полетов были оснащены ракетами различного класса.

Во время одного из таких вылетов российские истребители Су-35С обнаружили самолет, принадлежащий ВСУ, и уничтожили его.

Несколько дней назад, 15 февраля, экипажи военных российских самолетов Су-30СМ и Су-35С также ликвидировали украинский самолет.