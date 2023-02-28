В начале СВО на Украине наблюдалась большая разница между оснащением беспилотными летательными аппаратами ВС России и ВСУ. Украинская сторона имела в своем распоряжении значительно больше дронов. Но через несколько месяцев ситуация сильно поменялась. Подразделения российских войск успешно стали использовать в боевых действиях гражданские беспилотники, которые были предоставлены волонтерскими организациями.

Одновременно с этим на фронте стали появляться средства радиоэлектронной борьбы с обеих противоборствующих сторон. По итогу на сегодняшний день применение дронов в зоне СВО связано со многими рисками.

По словам российских бойцов, нередко происходят ситуации, когда противнику удается перехватить беспилотники гражданского образца. Поэтому военнослужащие ВС РФ придумали удерживать свои дроны при помощи лески или нити. Но тогда оператору БПЛА необходим помощник, который будет следить за «тросом».

Также отмечается, что порой военнослужащие с обеих сторон могут принимать свои дроны за «шпионы» противника. Во избежание таких случаев необходима организация взаимодействия с расчетом станций РЭБ.