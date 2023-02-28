ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В начале СВО на Украине наблюдалась большая разница между оснащением беспилотными летательными аппаратами ВС России и ВСУ. Украинская сторона имела в своем распоряжении значительно больше дронов. Но через несколько месяцев ситуация сильно поменялась. Подразделения российских войск успешно стали использовать в боевых действиях гражданские беспилотники, которые были предоставлены волонтерскими организациями.

Одновременно с этим на фронте стали появляться средства радиоэлектронной борьбы с обеих противоборствующих сторон. По итогу на сегодняшний день применение дронов в зоне СВО связано со многими рисками.

По словам российских бойцов, нередко происходят ситуации, когда противнику удается перехватить беспилотники гражданского образца. Поэтому военнослужащие ВС РФ придумали удерживать свои дроны при помощи лески или нити. Но тогда оператору БПЛА необходим помощник, который будет следить за «тросом».

Также отмечается, что порой военнослужащие с обеих сторон могут принимать свои дроны за «шпионы» противника. Во избежание таких случаев необходима организация взаимодействия с расчетом станций РЭБ.

Вам может понравиться

Политолог Марков: Глеб Павловский очень активно влиял на российскую политику

Известный политолог и создатель «Фонда эффективной политики» (ФЭП) Глеб Павловский, как следует из заявления директора Института политических исследований Сергея Маркова на радиостанции «Говорит Москва», очень активно участвовал в российской политике.

В Крыму заявили, что необходимо пересмотреть статус Аляски

Юрий Гемпель, возглавляющий комитет парламента Крыма по вопросам межнациональных отношений, заявил, что статус полуострова не подлежит никакому обсуждению. При этом он добавил, что необходимо обратить внимание на статус Аляски и,

Замглавы ГУР Скибицкий: командование ВСУ готовит план нападения на территорию России

Как заявляет заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий, украинские вооруженные силы уже этой весной планируют перейти в масштабное контрнаступление на территорию Российской Федерации. По словам Скибицкого,