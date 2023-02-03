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Артиллерия российских вооруженных сил ударила по украинским позициям в Херсонской области. В результате удара уничтожены боевые припасы ВСУ, пишет РИА Новости.

Источник сообщает, что минувшей ночью вооруженные силы России посредством артиллерийского огня ликвидировали украинский склад, где хранились снаряды. Он был расположен около поселения Зеленовка. Также были уничтожены три военных автомобиля. Есть потери и среди личного состава, четыре солдата вооруженных сил Украины убито, трое ранены.

Также ранее был нанесен артиллерийский удара около населенного пункта Ольговка. Там неприятель потерял 10 человек личного состава, восемь военных получили ранения. Также уничтожены два украинских автомобиля.

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