Артиллеристы российской армии поразили катер противника, на котором перемещались диверсанты ВСУ. Они планировали произвести высадку на левой части Днепра в Херсоне. Об этом рассказали в российском Министерстве обороны.

Сообщается, что разведчики РФ при помощи беспилотного летательного аппарата обнаружили катер неприятеля с десантом. Данные были переданы артиллеристам и, спустя две минуты, расчет гаубицы Д-20 открыл огневое поражение.

Для потопления вражеского катера российские бойцы использовали три осколочно-фугасных снаряда.

Отмечается, что украинские военные не оставляют попытки форсировать Днепр в Херсонской области. Но все действия жестко пресекаются со стороны бойцов российских подразделений.