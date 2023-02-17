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Система ПВО, принадлежащая российским вооруженным силам, сбила в небе над Херсонской областью военный вертолет Ми-8, принадлежащий ВСУ. Об этом рассказали в Министерстве обороны РФ, сообщает РИА Новости.

В отчете российского оборонного ведомства указывается, что военные армии РФ при помощи средств противовоздушной обороны около поселения Никольское, которое находится в Херсонской области, смогли сбить перемещающийся в небе украинский вертолет модели Ми-8.

Также указывается, что ВС России поразили девять вражеских беспилотных летательных аппаратов на территории ЛНР и ДНР. Успешно перехватили российские бойцы и три реактивных снаряда, выпущенных украинскими боевиками из системы залпового огня HIMARS. Также сообщается о перехвате одной ракеты противорадиолокационного действия HARM.

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