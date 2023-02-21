Владимир Путин заявил, что Российская Федерация приостанавливает на некоторое время свое участие в договоре СНВ (договор о стратегических наступательных вооружениях). Он сделал акцент на том, что страна не разрывает заключенный ранее договор, а просто временно не будет участвовать в нем.

Путин отметил, что важно понять, на что способны Британия и Франция, как будут учитываться их стратегические резервы в совокупном потенциале НАТО.

Президент рассказал, что в начале февраля Соединенные Штаты Америки потребовали исполнить положения договора СНВ и получить допуск на оборонные объекты России с ядерным оружием.

Путин назвал это заявление театром абсурда и добавил, что речи быть не может о том, чтобы представители Запада присутствовали на наших оборонных объектах в условиях сегодняшнего конфликта с Украиной.