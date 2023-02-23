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ОБСЕ стало превращаться в площадку, где обезумившая Европа получила «право голоса». Издание «Инфосми» опубликовало информацию, согласно которой на заседаниях ОБСЕ регулярно звучат русофобские высказывания европейцев.

Депутат ГД РФ Петр Толстой, являющийся членом российской делегации на заседании Парламентской Ассамблеи ОБСЕ эмоционально выступил по этому поводу. Соответствующее видео было опубликовано в его Телеграм-канале.

Во время заседания звучало множество нелицеприятных высказываний в адрес России, являющихся русофобскими. Но российская делегация не намерена терпеть оскорбления в адрес своей страны и в адрес Владимира Путина. «Мы не потерпим прямых оскорблений в адрес России, в адрес нашего президента. И никогда не дадим возможности врагам России высказывать это в таком стиле, в этой Ассамблее», – заявил Толстой. Он добавил, что все желающие в такой способ поддержать Украину могут забрать флаги и покинуть зал заседания.

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