Российская госкорпорация «Роскосмос» опубликовала снимок тектонического разлома на юго-востоке Турции. Кадры были сделаны при помощи космического аппарата «Канопус-В» и опубликованы на официальной странице Телеграм-канала корпорации.

Отмечается, что по запросу Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, «Роскосмосом» были задействованы средства космической группировки дистанционного зондирования Земли для проведения космического мониторинга юго-восточной территории Турции.

Напомним, что 6 февраля в юго-восточной части Турции произошло сильнейшее землетрясение, магнитудой 7.7 баллов, которое унесло жизни более 24 тысяч человек. По словам турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, это самая масштабная природная катастрофа на территории Турции, которая произошла после 1939 года. Отмечается, что спасательные работы до сих пор продолжаются. Множество завалов еще не разобрано, поэтому работы ведутся в круглосуточном режиме. Российский президент Владимир Путин на помощь турецким спасателям отправил сотрудников МЧС России.