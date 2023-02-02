Российские военнослужащие в зоне специальной военной операции на Украине получили на вооружение первые роботы под названием «Маркер», которые ранее назвали смертоносными.

Видео с роботизированными платформами показал Дмитрий Рогозин, бывший глава компании «Роскосмос».

В своем канале Телеграм Рогозин выложил не только видеокадры, но и указал, что российские военные начинают загружать образы целей и отрабатывать алгоритмы ведения боя при помощи боевых роботов. Также будет произведена установка противотанкового вооружения большой мощности.

О том, что в зоне СВО в ближайшее время появятся четыре робота «Маркер», Рогозин рассказал впервые еще в январе. Тогда же он заявил, что такой робот обладает широкими возможностями и может поражать западные модели танков.