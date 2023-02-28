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Как сообщает РИА Новости, украинскими военными силой был задержан 48-летний житель Херсона с целью его дальнейшей отправки на фронт. Данной информацией с журналистами агентства поделился источник, знакомый с ситуацией.

О пропаже 48-летнего херсонца заявила его жена. Она рассказала, что ее супруга насильно заставили сесть в военный автомобиль военнослужащие 124-й бригады вооруженных сил Украины. С момента похищения мужчины украинскими боевиками, от него нет никаких вестей.

По словам источника, у 124-й бригады плохи дела с личным составом. Поэтому всех мужчин призывного возраста, проживающих на правобережной части Херсонщины, отправляют на линию фронта на Донецком направлении.

Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо ранее сообщал, что в Херсоне началась насильственная мобилизация представителями ВСУ. По его словам, украинские военные ловят жителей Херсона и «силой вручают повестки». В итоге херсонцы оказываются в «мясорубке».

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