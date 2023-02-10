Один из активистов пророссийского подполья в Николаеве рассказал РИА Новости, что местные власти разместили в городском порту мобильные крематории.

У “Ника-Терра” расположено сразу несколько таких устройств, сообщил источник издания. Также он обратился к жителям города и объяснил, что если они будут чувствовать характерный запах, то должны знать, что распространяется он именно из порта.

Ранее тот же активист сообщил, что в одном из моргов обнаружены тела военнослужащих без следов ранения, но с извлеченными внутренними органами. По словам активиста, мобилизованные в городе резервисты не вносятся в какие-либо реестры или списки. Также они не связываются с родными и не отвечают на их звонки, будто после мобилизации сразу исчезают бесследно.