Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Один из активистов пророссийского подполья в Николаеве рассказал РИА Новости, что местные власти разместили в городском порту мобильные крематории.

У “Ника-Терра” расположено сразу несколько таких устройств, сообщил источник издания. Также он обратился к жителям города и объяснил, что если они будут чувствовать характерный запах, то должны знать, что распространяется он именно из порта.

Ранее тот же активист сообщил, что в одном из моргов обнаружены тела военнослужащих без следов ранения, но с извлеченными внутренними органами. По словам активиста, мобилизованные в городе резервисты не вносятся в какие-либо реестры или списки. Также они не связываются с родными и не отвечают на их звонки, будто после мобилизации сразу исчезают бесследно.

Вам может понравиться

РВ: Танкисты «Отважных» тестят в боях у Кременной новейший Т-80БВМ

В условиях реальных боевых действий под Кременной бойцы российской группировки войск “Отважные” испытывают новейший танк Т-80БВМ, передает портал “Русская весна”. Эта модификация боевой машины отвечает всем современным тенденциям. Она оснащена

INews: британский министр ответил на просьбу Зеленского фразой «нет гребаных самолетов»

В ответ на очередные просьбы президента Украины Зеленского предоставить Киеву боевые самолеты один из британских министров не выдержал и выдал фразу с нецензурной лексикой, передает портал INews. Представитель правительства Великобритании

Киев назвал удары по объектам ВСУ в Константиновке и Славянске началом наступления ВС РФ

Киев заявил о начале первого этапа российского наступления на Донбассе. Основанием для этого стали удары по пункту размещения украинских боевиков в Константиновке, а также уничтожение опорного пункта на трассе, ведущей