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Буквально за пару секунд до землетрясения в Турции многие очевидцы видели таинственное синее свечение. Российские ученые, которые провели ряд исследований, выяснили, что причина появления огней кроется в пьезоэлектрическом эффекте, передает РИА Новости.

Представитель Института космических исследований РАН Сергей Пулинец объяснил, что за мгновения до землетрясения происходит стремительное увеличение электрических полей до колоссальных показателей. Появляется огромное множество электрических разрядов, которые и провоцируют свечение. Оно напоминает северное сияние и имеет фактически ту же природу.

Данное явление замечали не только в Турции, но и в других странах. Его называют «огнями землетрясений», являющимися предвестниками подземных толчков.

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