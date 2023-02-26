Как сообщает в своем материале РИА Новости, в годовщину начала специальной военной операции глава МИД Украины Кулеба пообещал некие «великие события», которые продемонстрируют политическое единство поддержки Украины во всем мире. В реальности же был введен очередной пакет санкций, о котором к марту уже все забудут. Однако предложения премьера Великобритании Риши Сунака, озвученные им перед началом селекторного совещания руководителей «Большой Семерки» в Токио, вызывают интерес.

Сообщение канцелярии Сунака гласит, что британский премьер призывает своих международных партнеров оказать помощь Украине в нанесении ущерба российской армии за линией фронта. Таким образом, Сунак призывает ударить по российским тылам. В материале отмечается, что данное заявление британского премьера можно трактовать, как, например, призыв к Японии нанести удар по российской территории на Дальнем Востоке.

При этом до недавних пор каждая передача нового пакета вооружений Украине сопровождалась заявлением, что Запад не одобрит решение ВСУ нанести удар по территории России. Однако, теперь Англия открытым текстом призывает к обратному.

Автор материала напоминает об историческом опыте, когда во время Крымской войны 1853-1856 годов англичане, защищая территориальную целостность Турции, воевали под Севастополем, совершили нападение на Кронштадт, Соловецкие острова и даже на Петропавловск-Камчатский.

Теперь же премьер-министр Великобритании решил сделать публичное заявление с призывом совершать диверсии против России во время встречи стран «Большой семерки», чтобы ответственность за совершенные нападения легла в том числе на немцев, итальянцев и прочие страны антироссийской коалиции.