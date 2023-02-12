Под Авдеевкой, являющейся сейчас одной из наиболее горячих точек Донбасса, российские ВС уничтожили подразделение украинских боевиков.

РИА Новости сообщает, что позиции противника обнаружили разведчики, которые навели на ВСУ огонь артиллерии. Однако с первой попытки ликвидировать врага не удалось.

Боевики, попавшие под огонь, быстро передислоцировались на новые позиции. Но разведчики внимательно отслеживали все их перемещения и вновь отправили координаты артиллеристам. Очередной удар сравнял с землей блиндаж, в котором прятался противник.

Напомним, что наступление ВС РФ продолжается и в Марьинке, где бои идут буквально за каждый дом.