ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Под Авдеевкой, являющейся сейчас одной из наиболее горячих точек Донбасса, российские ВС уничтожили подразделение украинских боевиков.

РИА Новости сообщает, что позиции противника обнаружили разведчики, которые навели на ВСУ огонь артиллерии. Однако с первой попытки ликвидировать врага не удалось.

Боевики, попавшие под огонь, быстро передислоцировались на новые позиции. Но разведчики внимательно отслеживали все их перемещения и вновь отправили координаты артиллеристам. Очередной удар сравнял с землей блиндаж, в котором прятался противник.

Напомним, что наступление ВС РФ продолжается и в Марьинке, где бои идут буквально за каждый дом.

Вам может понравиться

«До 20 ракет ждем»: губернатор Николаевской области о воздушной тревоге

Глава администрации Николаевской области Виталий Ким дал комментарий после объявления на территории Украины воздушной тревоги. Он заявил, что ожидается массированный удар крылатыми ракетами. “До 20 ракет ждем. Пока не видно”,

RT: Установлена личность предполагаемого убийцы пленных военнослужащих ВС РФ

Пленного российского солдата, видео с которым появилось на днях в Сети, расстрелял украинский боевик Сергей Макаренко. Издание RT сообщило, что нацист опубликовал еще несколько фото и видео с места казни,

Британская модель потеряла сознание из-за того, что не посещала туалет в течение двух недель

Согласно сообщению издания Daily Mail, британская модель Эммеральд Барвайз потеряла сознание во время фотосессии. Причиной оказалось многодневный отказ от посещения туалета для справления естественной нужды. Как оказалось, модель очень стесняется