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Марьинка превратилась в еще одну горячую точку Донбасса. где круглосуточно идут ожесточенные бои. Российские ВС продвигаются вперед, ВСУ отчаянно сопротивляются, но не выдерживают натиска.

Портал “Русская весна” опубликовал видеозапись, на которой запечатлены бои в Марьинке. ВС РФ сражаются буквально за каждый дом, штурмовые подразделения поддерживает бронетехника, которая подавляет любые контратакующие порывы противника.

ВСУ несут огромные потери, но все же пытаются удержать контроль над Марьинкой. Они надеются, что выстроенные за 8 лет укрепления помогут им, но ВС РФ теснят их с позиций, уверенно продвигаясь вперед.

Напомним, Марьинка долгое время оставалась плацдармом для обстрелов Донецка. Освобождение этого рабочего поселка поможет существенно уменьшить их количество.

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