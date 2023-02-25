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Украинские военнослужащие начали применять на фронте современные немецкие сенсорные противотанковые мины, которые могут срабатывать не только на тяжелую бронетехнику, но и на пехоту. Об этом в материале РИА Новости рассказал российский сапер-разведчик из 1-го армейского корпуса вооруженных сил Российской Федерации.

По его словам, немецкая мина DM31 (Panzerabwehrverlegemine) оснащается специальным сенсором, который срабатывает на большое количество металла. Если рядом с такой миной пройдет боец, на котором будет большое количество металла, она может сработать на него, подытожил сапер-разведчик с позывным «Нафаня».

Российский боец отметил, что немецкие военные инженеры оборудовали данную мину специальным механизмом для дистанционного съема. При этом существуют различные модификации подобных мин, некоторые из которых могут работать в активном режиме от 40 часов и до 100 дней.

Масса кумулятивного заряда немецкой мины DM31 составляет 3,9 килограмма. Она выполнена в форме диска защитного цвета с диаметром в 25,4 сантиметра и толщиной в 13,3 сантиметра. Корпус мины частично покрыт слоем резины. Принята на вооружение немецкой армии была в 1989 году.

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