Петербургский комбинат «Смак», который работал в городе с 1992 года, будет ликвидирован. Это следует из базы данных «СПАРК-Интерфакс».

Комбинат обслуживал образовательные учреждения Адмиралтейского и Красносельского районов, однако с 2018 года перестал получать крупные контракты от Петербурга — их стали отдавать частным компаниям. К разорению предприятия может быть причастная бывшая глава Управления социального питания Наталья Петрова.

Еще в начале 90-х годов собственный комбинат социального питания был у каждого района Петербурга. Однако со временем они разорились, а их места заняли частные компании. Так, в 2019 году ФАС раскрыла картельный сговор между частной «Фирмой Флоридан» и государственным «Комбинатом социального питания Василеостровского района». Ведомство выяснило, что хоть тендеры и получала «Фирма Флоридан», однако выполнял их себе в убыток городской комбинат. Из-за раскрытия схемы была уволена глава «КСП Василеостровского» Ольга Костенюк, однако ей тут же предложили аналогичную должность в «Фирме Флоридан».

Связанные с «Фирмой Флоридлан» компании по аналогичным схемам «сотрудничали» с госкомбинатами «Рождественское» и «Смак». Как выяснилось позже, данной фирмой владеет бывшая глава Управления социального питания Наталья Петрова. Она занимала это кресло около 20 лет, но уволилась в 2019 году, когда Контрольно-счетная палата проверила УСП и обнаружила немало грубых нарушений.