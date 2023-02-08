В ночь на 8 февраля российские ВС нанесли ракетный удар по предприятию в Харькове, осуществляющему изготовление беспилотных летательных аппаратов для украинской армии, передает портал “Русская весна”.

Эту информацию косвенно подтвердили и региональные власти, заявив о попадании нескольких ракет и сильном пожаре на предприятии в районе города, в котором расположен Харьковский авиационный завод.

Напомним, ранее Киев заявил о разработке и испытаниях беспилотников, якобы способных преодолевать расстояния около 1000 километров. Эти дроны ВСУ намеревались задействовать для ударов по территории России.

Аналитики американского ISW ранее рассказали о возможных планах ВС РФ в спецоперации на Украине, а также пояснили,почему российское командование торопится организовать наступление.