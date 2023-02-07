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Российская армия спешит провести масштабное наступление в зоне проведения специальной военной операции. Такое мнение высказали эксперты американского Института изучения войн (ISW). Об этом пишет издание “Военное дело”.

Специалисты уверяют: Россия ставит задачу достичь целей СВО в ближайшее время из-за нескольких факторов.

По мнению американских экспертов, спешка объясняется тем, что западные страны уже готовятся отправить тяжёлое вооружение на Украину. На поставку, например, танков Leopard и Abrams может уйти несколько месяцев. За это время Москва планирует кардинально переломить ситуацию на поле боя.

Кроме того, играет роль и фактор весенней распутицы. Её ожидают ближе к апрелю. Размокшие дороги не позволят вести наступление с использованием тяжёлой техники в полную силу. В ISW полагают, что этот фактор слабо учли в прошлом году, из-за чего продвижение российских войск тогда сильно замедлилось.

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