Как сообщает РИА Новости, вооруженные силы Российской Федерации уничтожили американскую передвижную радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ в окрестностях Херсона.

Сообщается, что в результате точного артиллерийского удара российской армии в окрестностях населенного пункта Дарьевка была уничтожена РЛС AN/TPQ 36 производства США вместе с автомобилем, который осуществлял ее транспортировку, и четырьмя военнослужащими ВСУ. Один из украинских солдат получил ранение.

Также российские артиллеристы смогли уничтожить украинскую гаубицу «Мста-Б» в окрестностях населенного пункта Камышаны вместе с боекомплектом. Были ликвидированы шестеро военнослужащих украинской армии, а двое солдат получили ранения.

Напомним, что специальная военная операция на территории Украины была начата 24 февраля 2022 года по приказу президента Российской Федерации Владимира Путина. По его словам, главная цель СВО заключается в освобождении территории республик Донбасса и создании условий для безопасного существования России.