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ДТП с участием пьяного украинского солдата и велосипедистки произошло в Херсоне. Военный ВСУ в состоянии сильного алкогольного опьянения сбил насмерть женщину, которая ехала по дороге на велосипеде. Это произошло в Херсоне, пишет РГ.

Данные о ДТП со смертельным исходом поступили в полицию от врачей скорой медицинской помощи, которые приехали к месту трагедии на улице Белинского.

Сообщается, что боевик ВСУ, будучи пьяным ехал за рулем, не смог справиться с управлением автомобилем и наехал на велосипедистку. Местная жительница скончалась на месте от травм, которые получила в результате наезда машины.

Сразу после случившегося на место аварии приехала группа украинских военнослужащих. Они забрали пьяного коллегу и после этого уехали с места происшествия.

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