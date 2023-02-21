Президент РФ во время своего выступления перед Федеральным собранием, которое началось в полдень 21 февраля в Гостином дворе, отметил одну из главных задач оборонного комплекса – массовое производство передовых военных разработок.

Владимир Путин заявил, что оборона является одним из важнейших приоритетов для страны. Но также стоит уделить внимание и экономике. «У нас есть все для обеспечения и безопасности, для создания условий для развития», – подчеркнул президент. Относительно развития вооруженных сил России президент высказался в пользу настоящего боевого опыта.

Ранее в РФ были завершены испытания специальных гранат, обладающих способностью обеспечивать маскировку людей и техники от тепловизорных приборов высокоточного оружия. Также отмечается, что в ближайшее время будет начато серийное производство систем борьбы с беспилотниками нового поколения. Госкорпорация «Ростех» продолжает наращивать объемы и скорость производства военной и специальной техники.